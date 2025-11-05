Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада усовершенствовала систему контроля за больничными: появится постоянная возможность бумажных листков

13:57, 5 ноября 2025
Парламент усовершенствовал порядок выдачи больничных и контроля за ними
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон №13062 «О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании”» относительно усовершенствования порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования.

Ранее сообщалось, что по результатам проверки, проведенной уполномоченными лицами, Пенсионный фонд сможет требовать от учреждений здравоохранения устранения нарушений либо возврата средств, выплаченных по листку нетрудоспособности, признанному необоснованным.

Закон:

  • усовершенствует процесс проведения проверок выдачи и обоснованности продления листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования;
  • уточняет механизм компенсации сумм страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности и обжалования требования о компенсации;
  • предусматривает возможность использования, в отдельных случаях, бумажных листков нетрудоспособности не только на время действия военного положения, но и на постоянной основе;
  • устанавливает, что порядок и условия выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности в электронном реестре, а также обстоятельства и случаи оформления листков в бумажной форме определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом управления.

Верховная Рада Украины законопроект Пенсионный фонд больничные

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

