ВККС рекомендувала призначити Єлизавету Лук’яненко на посаду судді Основ’янського райсуду Харкова

Комісія вирішила рекомендувати призначити Єлизавету Лук’яненко на посаду судді Основ’янського районного суду міста Харкова.

Фото: vkksu.gov.ua

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди із двома переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року.

За результатами співбесіди 4 листопада Комісія вирішила рекомендувати призначити Лук’яненко Єлизавету Володимирівну на посаду судді Основ’янського районного суду міста Харкова.

Оголошено перерву у співбесіді з Коломійцем Володимиром Михайловичем.

Раніше двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді та один в Чернігівському.

