ВККС рекомендовала назначить Елизавету Лукьяненко на должность судьи Основьянского райсуда Харькова

Комиссия приняла решение рекомендовать назначить Елизавету Лукьяненко на должность судьи Основьянского районного суда города Харькова.

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования с двумя победителями конкурса на замещение вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года.

По результатам собеседования 4 ноября Комиссия решила рекомендовать назначить Лукьяненко Елизавету Владимировну на должность судьи Основьянского районного суда города Харькова.

Объявлен перерыв в собеседовании с Коломийцем Владимиром Михайловичем.

Ранее двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде и один в Черниговском.

