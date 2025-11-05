Які декларації підлягають повній перевірці – НАЗК пояснило

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що повній перевірці підлягають не всі декларації, які подають суб’єкти декларування.
Згідно із законодавством, посадовці та службовці подають три види декларацій:
Як уточнили в НАЗК, повна перевірка проводиться лише щодо «щорічних» декларацій та декларацій «при звільненні». Така перевірка можлива як під час виконання особою державних або самоврядних функцій, так і протягом трьох років після припинення цієї діяльності.
Відбір декларацій для повної перевірки здійснюється на основі оцінки ризиків та аналізу інформації, отриманої від громадян, організацій, ЗМІ та інших джерел.
У НАЗК зазначають, що станом на сьогодні декларанти, які мали право на відтермінування подання декларацій, подають одночасно три та більше декларацій за різні звітні періоди. Поширеними є випадки, коли у посадовця відсутній обовʼязок для подання декларації за певний звітний період, але він продовжує подавати декларації. При цьому не використовує під час перевірки своє право надати пояснення, у тому числі щодо підстав подачі декларації.
Якщо під час перевірки встановлено, що декларація не підлягає аналізу, НАЗК складає довідку про припинення перевірки без затвердження результатів.
Також агентство впровадило процедуру визнання декларації такою, що не перевірялася. Вона застосовується у двох випадках:
