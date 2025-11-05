Практика судів
  1. В Україні

Які декларації підлягають повній перевірці – НАЗК пояснило

16:29, 5 листопада 2025
Повній перевірці підлягають лише «щорічні» декларації та декларації «при звільненні».
Які декларації підлягають повній перевірці – НАЗК пояснило
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що повній перевірці підлягають не всі декларації, які подають суб’єкти декларування.

Згідно із законодавством, посадовці та службовці подають три види декларацій:

  • кандидата на посаду;
  • щорічну (під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також після звільнення);
  • при звільненні.

Як уточнили в НАЗК, повна перевірка проводиться лише щодо «щорічних» декларацій та декларацій «при звільненні». Така перевірка можлива як під час виконання особою державних або самоврядних функцій, так і протягом трьох років після припинення цієї діяльності.

Відбір декларацій для повної перевірки здійснюється на основі оцінки ризиків та аналізу інформації, отриманої від громадян, організацій, ЗМІ та інших джерел.

У НАЗК зазначають, що станом на сьогодні декларанти, які мали право на відтермінування подання декларацій, подають одночасно три та більше декларацій за різні звітні періоди. Поширеними є випадки, коли у посадовця відсутній обовʼязок для подання декларації за певний звітний період, але він продовжує подавати декларації. При цьому не використовує під час перевірки своє право надати пояснення, у тому числі щодо підстав подачі декларації.

Якщо під час перевірки встановлено, що декларація не підлягає аналізу, НАЗК складає довідку про припинення перевірки без затвердження результатів.

Також агентство впровадило процедуру визнання декларації такою, що не перевірялася. Вона застосовується у двох випадках:

  • коли особа, яка подала декларацію, не зобов’язана була цього робити;
  • коли декларація не підлягає повній перевірці — наприклад, якщо помилково обрано її тип або минув трирічний строк після завершення держслужби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація держслужбовці НАЗК держслужба декларування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду