Які декларації підлягають повній перевірці – НАЗК пояснило

Повній перевірці підлягають лише «щорічні» декларації та декларації «при звільненні».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що повній перевірці підлягають не всі декларації, які подають суб’єкти декларування.

Згідно із законодавством, посадовці та службовці подають три види декларацій:

кандидата на посаду;

щорічну (під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також після звільнення);

при звільненні.

Як уточнили в НАЗК, повна перевірка проводиться лише щодо «щорічних» декларацій та декларацій «при звільненні». Така перевірка можлива як під час виконання особою державних або самоврядних функцій, так і протягом трьох років після припинення цієї діяльності.

Відбір декларацій для повної перевірки здійснюється на основі оцінки ризиків та аналізу інформації, отриманої від громадян, організацій, ЗМІ та інших джерел.

У НАЗК зазначають, що станом на сьогодні декларанти, які мали право на відтермінування подання декларацій, подають одночасно три та більше декларацій за різні звітні періоди. Поширеними є випадки, коли у посадовця відсутній обовʼязок для подання декларації за певний звітний період, але він продовжує подавати декларації. При цьому не використовує під час перевірки своє право надати пояснення, у тому числі щодо підстав подачі декларації.

Якщо під час перевірки встановлено, що декларація не підлягає аналізу, НАЗК складає довідку про припинення перевірки без затвердження результатів.

Також агентство впровадило процедуру визнання декларації такою, що не перевірялася. Вона застосовується у двох випадках:

коли особа, яка подала декларацію, не зобов’язана була цього робити;

коли декларація не підлягає повній перевірці — наприклад, якщо помилково обрано її тип або минув трирічний строк після завершення держслужби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.