Какие декларации подлежат полной проверке – НАПК разъяснило

16:29, 5 ноября 2025
Полной проверке подлежат только «ежегодные» декларации и декларации «при увольнении».
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что полной проверке подлежат не все декларации, которые подают субъекты декларирования.

Согласно законодательству, должностные лица и служащие подают три вида деклараций:

  • кандидата на должность;
  • ежегодную (во время выполнения функций государства или местного самоуправления, а также после увольнения);
  • при увольнении.

Как уточнили в НАПК, полная проверка проводится только в отношении «ежегодных» деклараций и деклараций «при увольнении». Такая проверка возможна как во время исполнения лицом государственных или самоуправленческих функций, так и в течение трех лет после прекращения этой деятельности.

Отбор деклараций для полной проверки осуществляется на основе оценки рисков и анализа информации, полученной от граждан, организаций, СМИ и других источников.

В НАПК отмечают, что на сегодняшний день декларанты, имевшие право на отсрочку подачи деклараций, подают одновременно три и более деклараций за разные отчетные периоды. Распространены случаи, когда у должностного лица отсутствует обязанность подавать декларацию за определенный период, но оно продолжает их подавать, при этом не использует во время проверки свое право предоставить объяснения, в том числе относительно оснований подачи декларации.

Если во время проверки установлено, что декларация не подлежит анализу, НАПК составляет справку о прекращении проверки без утверждения результатов.

Также агентство внедрило процедуру признания декларации такой, что не проверялась. Она применяется в двух случаях:

  • когда лицо, подавшее декларацию, не было обязано этого делать;
  • когда декларация не подлежит полной проверке — например, если ошибочно выбран ее тип или истек трехлетний срок после завершения государственной службы.

