В Україні з’явиться Кодекс законів про Захисників і Захисниць — що у ньому буде

Новий кодекс закріпить обов’язки держави у ветеранській політиці.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України.

Народний депутат від «Слуги Народу» Олексій Леонов зазначив, що на сьогодні в сфері ветеранської політики діють різні закони й постанови, через це виникають дублювання, плутанина з базовими поняттями.

Він підкреслив, щоб уникнути цього, Мінветеранів розробило Кодекс законів про Захисників і Захисниць державності та незалежності України, який закріпить обов’язки держави у ветеранській політиці.

Документ не лише визначатиме хто такі ветерани та члени їхніх родин, а й надасть конкретні послуги від держави, які будуть закріплені на законодавчому рівні.

