В Украине появится Кодекс законов о Защитниках и Защитницах — что в нем будет

Новый кодекс закрепит обязанности государства в ветеранской политике.

Фото: rada.gov.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внесет в парламент Кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины.

Народный депутат от «Слуги Народа» Алексей Леонов отметил, что на сегодня в сфере ветеранской политики действуют разные законы и постановления, из-за чего возникают дублирование и путаница с базовыми понятиями.

Он подчеркнул, что во избежание этого Минветеранов разработало Кодекс законов о Защитниках и Защитницах государственности и независимости Украины, который закрепит обязанности государства в ветеранской политике.

Документ не только определит, кто такие ветераны и члены их семей, но и предоставит конкретные услуги от государства, которые будут закреплены на законодательном уровне.

