Обрано голову Кіцманського райсуду Чернівецької області

На посаду голови Кіцманського районного суду Чернівецької області було обрано Ольгу Мінів.

Фото: km.cv.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 4 листопада, відбулися збори суддів Кіцманського районного суду Чернівецької області, на яких розглядалось питання щодо обрання голови суду.

За результатами таємного голосування на посаду голови Кіцманського районного суду Чернівецької області обрано суддю - Мінів Ольгу Ігорівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.