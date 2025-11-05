Избран председатель Кицманского райсуда Черновицкой области

На должность председателя Кицманского районного суда Черновицкой области была избрана Ольга Минив.

Фото: km.cv.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 4 ноября, состоялось собрание судей Кицманского районного суда Черновицкой области, на котором рассматривался вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования на должность председателя Кицманского районного суда Черновицкой области избрана судья — Минив Ольга Игоревна

Согласно Закону Украины «О судебном устройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

Полномочия председателя местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.