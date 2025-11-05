Депутати хочуть уточнити підстави для примусового анулювання реєстрації платника єдиного податку

Законопроект спрямований на уточнення підстав для примусового анулювання реєстрації платника єдиного податку, визначених Податковим кодексом.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №14178 про внесення зміни до статті 298 Податкового кодексу України щодо уточнення підстав для примусового анулювання реєстрації платника єдиного податку

Ініціаторами законопроекту є Олександр Юрченко та Олександр Ковальов.

Автори ініціативи зазначають, що підпунктом 8 підпункту 298.2.3. пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу України встановлено, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом у випадку наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Дана норма не містить уточнення щодо того, чи повинен податковий борг, який виник у фізичної особи-підприємця бути пов'язаним із здійсненням господарської діяльності.

Підкреслюється, що відсутність такого уточнення надає право податковим органам ініціювати процедуру позбавлення статусу платника єдиного податку навіть у разі наявності у фізичної особи-підприємця податкового боргу, не пов’язаного із здійсненням господарської діяльності, а в тому числі й податкового боргу, який виник, як у фізичної особи.

Законопроектом пропонується доповнити підпункт 8 підпункту 298.2.3. пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу України уточненням, зокрема, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у разі наявності податкового боргу, пов’язаного зі здійсненням господарської діяльності, у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів.

