Депутаты хотят уточнить основания для принудительного аннулирования регистрации плательщика единого налога

12:00, 5 ноября 2025
Законопроект направлен на уточнение оснований для принудительного аннулирования регистрации плательщика единого налога, определенных Налоговым кодексом.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14178 о внесении изменения в статью 298 Налогового кодекса Украины относительно уточнения оснований для принудительного аннулирования регистрации плательщика единого налога.

Инициаторами законопроекта являются Александр Юрченко и Александр Ковалев.

Авторы инициативы отмечают, что подпунктом 8 подпункта 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Налогового кодекса Украины установлено, что плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных этим Кодексом, в случае наличия налогового долга в размере, превышающем сумму, определенную абзацем третьим пункта 59.1 статьи 59 данного Кодекса, на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов — в последний день второго из двух последовательных кварталов.

При этом данная норма не содержит уточнения, должен ли налоговый долг, возникший у физического лица-предпринимателя, быть связан с осуществлением хозяйственной деятельности.

Подчеркивается, что отсутствие такого уточнения предоставляет налоговым органам право инициировать процедуру лишения статуса плательщика единого налога даже в случае наличия у физического лица-предпринимателя налогового долга, не связанного с предпринимательской деятельностью, включая налоговый долг, возникший как у физического лица.

Законопроектом предлагается дополнить подпункт 8 подпункта 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Налогового кодекса Украины уточнением о том, что плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных этим Кодексом, в случае наличия налогового долга, связанного с осуществлением хозяйственной деятельности, в размере, превышающем сумму, определенную абзацем третьим пункта 59.1 статьи 59 Кодекса, на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов — в последний день второго из них.

 

