Рада прийняла Постанову, якою вимагає ізолювати російські пропагандистські медіа у світі

Україна пропонує нові санкції та обмеження для російських медіа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила Постанову №14175 про звернення до ООН, парламентів і урядів країн ЄС і НАТО, Європейського Парламенту, Міжпарламентського Союзу, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Міжнародної та Європейської федерацій журналістів, а також організацій «Комітет захисту журналістів» і «Репортери без кордонів» із закликом посилити тиск на Росію.

Постанова пропонує:

розширити персональні санкції проти осіб, причетних до переслідувань, катувань і вбивств журналістів;

запровадити додаткові санкції проти Росії та країн, які підтримують її терористичний режим;

обмежити доступ російських державних і пропагандистських медіа до міжнародних інформаційних платформ;

посилити контроль за дотриманням міжнародних стандартів інформаційної безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.