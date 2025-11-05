Рада приняла постановление, которым требует изолировать российские пропагандистские СМИ в мире

Украина предлагает новые санкции и ограничения для российских СМИ.

Верховная Рада приняла Постановление №14175 об обращении к ООН, парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО, Европейскому Парламенту, Межпарламентскому Союзу, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Международной и Европейской федераций журналистов, а также организаций «Комитет защиты журналистов» и «Репортеры без границ» с призывом усилить давление на Россию.

Постановление предлагает:

расширить персональные санкции против лиц, причастных к преследованиям, пыткам и убийствам журналистов;

ввести дополнительные санкции против России и стран, поддерживающих ее террористический режим;

ограничить доступ российских государственных и пропагандистских СМИ к международным информационным платформам;

усилить контроль за соблюдением международных стандартов информационной безопасности.

