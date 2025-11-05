Практика судів
«Місто, яке породило Трампа, його й переможе» – новий мер Нью-Йорка Мамдані

14:59, 5 листопада 2025
Новий мер Нью-Йорка Мамдані пообіцяв «зупинити Трампа» і його наступників.
«Місто, яке породило Трампа, його й переможе» – новий мер Нью-Йорка Мамдані
Фото: The New York Times
34-річний демократ-соціаліст Зохран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью-Йорка, перемігши республіканця Кертіса Сліву та незалежного кандидата Ендрю Куомо, якого підтримуав Дональд Трамп. Про це повідомили американські ЗМІ, включно з CNN та The New York Times.

У переможній промові перед прихильниками в Брукліні Мамдані заявив, що Нью-Йорк стане «світлом» у період «політичної темряви» в США та обіцяв зупинити Трампа. «Якщо є спосіб вселити страх у серця деспота, то це усунути умови, які дозволили йому сконцентрувати владу. Так ми зупинимо не тільки Трампа, але й його наступника», — сказав він, звертаючись безпосередньо до президента. Мамдані наголосив, що якщо якесь місто може показати країні, як перемогти Трампа, то це «місто, яке його породило», пише Times of India.

Він також підкреслив підтримку вразливих груп: «Ми віримо в необхідність відстоювати інтереси тих, кого любимо, — іммігрантів, трансгендерів, чорношкірих жінок, звільнених Трампом, матерів-одиначок, які чекають зниження цін на продукти, чи будь-кого в скруті». Мамдані додав: «Нью-Йорк більше не буде містом, де можна торгувати ісламофобією і вигравати вибори».

Хоча підрахунок голосів триває, Мамдані має 50,4% підтримки, Куомо — 41,6%. Раніше в червні Мамдані витіснив Куомо з праймеріз Демократичної партії. Перемога робить його першим мусульманським мером Нью-Йорка та наймолодшим за століття. Серед обіцянок — обмеження зростання оренди, безкоштовні автобуси та послуги догляду за дітьми.

