«Город, который породил Трампа, его и победит» – новый мэр Нью-Йорка Мамдани

14:59, 5 ноября 2025
Новый мэр Нью-Йорка Мамдани пообещал «остановить Трампа» и его преемников.
Фото: The New York Times
34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, победив республиканца Кертиса Сливу и независимого кандидата Эндрю Куомо, которого поддерживал Дональд Трамп. Об этом сообщили американские СМИ, включая CNN и The New York Times.

В победной речи перед сторонниками в Бруклине Мамдани заявил, что Нью-Йорк станет «светом» в период «политической тьмы» в США и пообещал остановить Трампа. «Если есть способ вселить страх в сердца деспота, то это устранить условия, которые позволили ему сконцентрировать власть. Так мы остановим не только Трампа, но и его преемника», — сказал он, обращаясь непосредственно к президенту. Мамдани подчеркнул, что если какой-то город может показать стране, как победить Трампа, то это «город, который его породил», пишет Times of India.

Он также подчеркнул поддержку уязвимых групп: «Мы верим в необходимость отстаивать интересы тех, кого любим, — иммигрантов, трансгендеров, чернокожих женщин, уволенных Трампом, матерей-одиночек, которые ждут снижения цен на продукты, или любого, кто находится в затруднительном положении». Мамдани добавил: «Нью-Йорк больше не будет городом, где можно торговать исламофобией и выигрывать выборы».

Хотя подсчет голосов продолжается, Мамдани имеет 50,4% поддержки, Куомо — 41,6%. Ранее в июне Мамдани вытеснил Куомо из праймериз Демократической партии. Победа делает его первым мусульманским мэром Нью-Йорка и самым молодым за столетие. Среди обещаний — ограничение роста арендной платы, бесплатные автобусы и услуги по уходу за детьми.

