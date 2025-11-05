Питання служби співробітників розвідки під час воєнного стану врегулювали – Рада прийняла закон

Верховна Рада уточнила порядок звільнення під час воєнного стану співробітників розвідувальних органів.

Фото: depositphoto/Mehaniq

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт 14058, який уточнює правове регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів.

Закон передбачає вдосконалення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України, узгодження між собою положень законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про розвідку», унормування особливостей звільнення таких співробітників з військової служби в умовах дії воєнного стану з їх подальшим зарахуванням у запас Збройних Сил України.

Законом, зокрема:

розширено підстави для звільнення військовослужбовців;

уточнено порядок звільнення під час воєнного стану;

визначено порядок зарахування звільнених співробітників до запасу розвідувальних органів або Збройних Сил України.

Раніше ми писали, що народний депутат Роман Костенко, це дозволить забезпечити порядок звільнення з розвідки пенсіонерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.