Вопрос службы сотрудников разведки во время военного положения урегулирован — Рада приняла закон

Верховная Рада уточнила порядок увольнения во время военного положения сотрудников разведывательных органов.

Фото: depositphoto/Mehaniq

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14058, который уточняет правовое регулирование вопросов прохождения военной службы сотрудниками разведывательных органов.

Закон предусматривает совершенствование правового регулирования вопросов прохождения военной службы сотрудниками разведывательных органов Украины, согласование положений законов Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О разведке», а также урегулирование особенностей увольнения таких сотрудников с военной службы в условиях действия военного положения с их последующим зачислением в запас Вооруженных Сил Украины.

Законом, в частности:

расширены основания для увольнения военнослужащих;

уточнен порядок увольнения во время военного положения;

определен порядок зачисления уволенных сотрудников в запас разведывательных органов или Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что народный депутат Роман Костенко отметил: это позволит урегулировать порядок увольнения из разведки пенсионеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.