Практика судів
  1. В Україні

Посадовцю КМДА оголосили підозру у вимаганні грошей від столичних перевізників

11:38, 17 вересня 2024
За право працювати на маршруті директор комунальної служби перевезень разом зі спільником вимагали від підприємця платити щотижня по 40 тисяч гривень.
Посадовцю КМДА оголосили підозру у вимаганні грошей від столичних перевізників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директору комунальної служби перевезень КМДА повідомлено про підозру у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як зазначається, до повноважень цього комунального підприємства належить проведення перевірок перевізників та складання документів про відповідність чи невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень у столиці.

Встановлено, що посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників та за їх результатами було складено документи про невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди.

«Раніше в рамках цього ж кримінального провадження вже було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та керівнику приватного транспортного підприємства», — нагадали у прокуратурі.

За версією сторони обвинувачення, упродовж 2024 заступник начальника Департаменту транспортної інфраструктури ініціював в односторонньому порядку розірвання з підприємством договору на перевезення на одному з міських автобусних маршрутів. «Як підставу для розірвання угоди використали результати безпідставно ініційованої перевірки роботи цього перевізника», — уточнили у відомстві

Після цього, тимчасовим перевізником на маршруті визначили компанію, директор якої мав зв’язки із посадовцем КМДА.

Коли керівник підприємства, з яким розірвали угоду на перевезення, звернувся до міської адміністрації за роз’ясненням причин такого рішення, то заступник начальника Департаменту направив його до директора підприємства-тимчасового перевізника для пошуку «компромісу».

У якості компромісу підприємцю запропонували щотижня платити по 40 тисяч гривень за право працювати на маршруті. 

В ході досудового розслідування задокументовано 7 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Замість погодженого у червні країнами G7 надання 50 млрд доларів США за рахунок заморожених активів рф у ЄС планують задіяти новий план – FT

ЄС може дати Україні до 40 млрд євро кредитів замість 50 млрд доларів, які G7 планували надати за рахунок заморожених активів рф – FT.

Данило Гетманцев вважає, що у проекті бюджету на 2025 рік треба розібратися з показником інфляції, який відрізняється від прогнозу Нацбанку

За даними Нацбанку інфляція на кінець 2025 року складатиме 6,6%, а у проекті бюджету – 9,5% – Данило Гетманцев вважає, що потрібно усунути потенційний конфлікт.

У Верховній Раді планують виправити ситуацію зі зниженням зарплати у керівних працівників Пенсійного фонду

Для того, щоб керівні працівники Пенсійного фонду не звільнялися, пропонують внести зміни до державного бюджету на 2024 рік.

В Україні можуть створити Нацкомісію з питань психічного здоров’я, а роботодавців зобов’язати запровадити служби охорони психічного здоров’я

Михайло Радуцький з колегами пропонує, аби діяльність Національної комісії з питань психічного здоров’я фінансувалася як з державного бюджету, так і за рахунок донорів.

Вища рада правосуддя відмовила у захисті судді, яка поскаржилася на тиск з боку СБУ та НАЗК у справі Романа Червінського

У Вищій раді правосуддя дійшли висновку, що документальних доказів наявності спроб незаконного впливу на суддю надано не було.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді