Чиновнику КГГА объявили подозрение в вымогательстве денег от столичных перевозчиков

За право работать на маршруте директор коммунальной службы перевозок вместе с сообщником требовали от предпринимателя платить еженедельно по 40 тысяч гривен.

Директор коммунальной службы перевозок КГГА сообщил о подозрении в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как отмечается, в полномочия этого коммунального предприятия входит проведение проверок перевозчиков и составление документов о соответствии или несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок в столице.

Установлено, что должностное лицо обеспечило безосновательное проведение проверок одного из перевозчиков и по их результатам были составлены документы о несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок. Таким образом, чиновники создавали условия для получения от предпринимателя неправомерной выгоды.

«Раньше в рамках этого же уголовного производства уже было сообщено о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и руководителю частного транспортного предприятия», - напомнили в прокуратуре.

По версии стороны обвинения, в течение 2024 года заместитель начальника Департамента транспортной инфраструктуры инициировал в одностороннем порядке расторжение с предприятием договора на перевозку на одном из городских автобусных маршрутов. «Как основание для расторжения соглашения использовали результаты безосновательно инициированной проверки работы этого перевозчика», - уточнили в ведомстве.

После этого временным перевозчиком на маршруте определили компанию, директор которой имел связи с должностным лицом КГГА.

Когда руководитель предприятия, с которым расторгли соглашение на перевозку, обратился в городскую администрацию за разъяснением причин такого решения, то заместитель начальника Департамента направил его директору предприятия-временного перевозчика для поиска «компромисса».

В качестве компромисса предпринимателю предложили еженедельно платить по 40 тысяч гривен за право работать на маршруте.

В ходе досудебного расследования задокументированы 7 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму 280 тысяч гривен.

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