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Частично снесенная усадьба Барбана в Киеве получила статус объекта культурного наследия

13:26, 17 сентября 2024
Усадьбу Барбана включили в список культурного наследия, строительство ЖК остановлено.
Частично снесенная усадьба Барбана в Киеве получила статус объекта культурного наследия
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В Киеве усадьбу Барбана официально признали только что выявленным объектом культурного наследия. Это решение закреплено приказом департамента охраны культурного наследия КГГА от 13 сентября.

Согласно документу, до 23 сентября владелец здания получит официальное уведомление о внесении усадьбы в перечень объектов культурного наследия. После этого он будет обязан заключить охранный договор, который будет определять условия сохранения здания.

Также в течение 20 дней после принятия приказа состояние усадьбы периодически будут мониторить, чтобы гарантировать ее надлежащее сохранение.

В августе 2021 года активисты зафиксировали начало сноса исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной, 6. По информации портала ЛУН, на этом месте планировали построить шестиэтажный жилой комплекс на 64 квартиры.

Еще в мае того же года Министерство культуры запретило любые строительные работы на участке, где расположена усадьба. Однако застройщик проигнорировал предписание. Оказалось, что здание не имело статуса памятника ни национального, ни местного значения, поэтому юридических оснований для обжалования действий застройщика тогда не было.

Теперь, с получением статуса только что выявленного объекта культурного наследия, здание находится под охраной, что значительно усложняет любые строительные работы на его территории.

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