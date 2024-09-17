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Война в Украине не завершится ни в 2024, ни в 2025 году, не нужно создавать ложных ожиданий, — министр обороны Нидерландов

11:00, 17 сентября 2024
Ситуация на поле боя остается сложной, – отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Война в Украине не завершится ни в 2024, ни в 2025 году, не нужно создавать ложных ожиданий, — министр обороны Нидерландов
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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что война в Украине не завершится ни в 2024, ни в 2025 году. Также он призвал видеть долгосрочную поддержку Украины. Об этом Брекельманс сказал в интервью LRT.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, и не думаю, что она закончится в следующем году. Конечно нам нужно предоставить Украине как можно больше военной поддержки, но нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", - сказал Рубен Брекельманс.

Он также подчеркнул, что ситуация на поле боя в Украине "очень сложная".

Брекельман считает, что рф является, "безусловно, мощной" и способна вести войну с высокой интенсивностью "очень долго".

"россия играет в числа, и Украине очень трудно защититься от нее, поэтому мы должны очень серьезно относиться к российской угрозе, как на поле боя, так и, конечно, помня о том, что это ядерное государство", – отметил министр обороны Нидерландов.

По его мнению, партнерам Украины следует ориентироваться на долгосрочную перспективу и убедиться в том, что жители европейских государств также хотят поддерживать Киев и не имеют ложных ожиданий.

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