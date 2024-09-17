Війна в Україні не завершиться ані у 2024, ані у 2025 році, не потрібно створювати хибних очікувань, — міністр оборони Нідерландів

Ситуація на полі бою залишається складною, — зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що війна в Україні не завершиться ні 2024, ні 2025 року. Також він закликав до бачення довгострокової підтримки України. Про це Брекельманс сказав у інтерв’ю LRT.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і не думаю, що вона закінчиться наступного року. Звичайно, нам потрібно надати Україні якомога більше військової підтримки, але потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - сказав Рубен Брекельманс.

Він також підкреслив, що ситуація на полі бою в Україні "дуже складна".

Брекельмансвважає, що рф є, "безумовно, потужною" та здатна вести війну з високою інтенсивністю "дуже довго".

"росія грає в числа, і Україні дуже важко захиститися від неї, тому ми повинні дуже серйозно ставитися до російської загрози, як на полі бою, так і, звичайно, пам'ятаючи про те, що це ядерна держава", – зазначив міністр оборони Нідерландів.

На його думку, партнерам України слід орієнтуватися на довгострокову перспективу і переконатися в тому, що жителі європейських держав так само хочуть підтримувати Київ і не мають хибних очікувань.

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