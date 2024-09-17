Частково знесена садиба Барбана в Києві отримала статус об'єкта культурної спадщини

Садибу Барбана включили до списку культурної спадщини, будівництво ЖК зупинено.

У Києві садибу Барбана офіційно визнали щойно виявленим об'єктом культурної спадщини. Це рішення закріплено наказом департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 13 вересня.

Згідно з документом, до 23 вересня власник будівлі отримає офіційне повідомлення про внесення садиби до переліку об'єктів культурної спадщини. Після цього він буде зобов'язаний укласти охоронний договір, який визначатиме умови збереження будівлі.

Також протягом 20 днів після ухвалення наказу стан садиби періодично моніторитимуть, щоб гарантувати її належне збереження.

У серпні 2021 року активісти зафіксували початок знесення історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній, 6. За інформацією порталу ЛУН, на цьому місці планували збудувати шестиповерховий житловий комплекс на 64 квартири.

Ще у травні того ж року Міністерство культури заборонило будь-які будівельні роботи на ділянці, де розташована садиба. Проте забудовник проігнорував припис. Виявилося, що будівля не мала статусу пам’ятки ні національного, ні місцевого значення, тому юридичних підстав для оскарження дій забудовника тоді не було.

Тепер, зі здобуттям статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, будівля знаходиться під охороною, що значно ускладнює будь-які будівельні роботи на її території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.