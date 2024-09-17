Практика судів
  1. В Україні

Частково знесена садиба Барбана в Києві отримала статус об'єкта культурної спадщини

13:26, 17 вересня 2024
Садибу Барбана включили до списку культурної спадщини, будівництво ЖК зупинено.
Частково знесена садиба Барбана в Києві отримала статус об'єкта культурної спадщини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві садибу Барбана офіційно визнали щойно виявленим об'єктом культурної спадщини. Це рішення закріплено наказом департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 13 вересня.

Згідно з документом, до 23 вересня власник будівлі отримає офіційне повідомлення про внесення садиби до переліку об'єктів культурної спадщини. Після цього він буде зобов'язаний укласти охоронний договір, який визначатиме умови збереження будівлі.

Також протягом 20 днів після ухвалення наказу стан садиби періодично моніторитимуть, щоб гарантувати її належне збереження.

У серпні 2021 року активісти зафіксували початок знесення історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній, 6. За інформацією порталу ЛУН, на цьому місці планували збудувати шестиповерховий житловий комплекс на 64 квартири.

Ще у травні того ж року Міністерство культури заборонило будь-які будівельні роботи на ділянці, де розташована садиба. Проте забудовник проігнорував припис. Виявилося, що будівля не мала статусу пам’ятки ні національного, ні місцевого значення, тому юридичних підстав для оскарження дій забудовника тоді не було.

Тепер, зі здобуттям статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, будівля знаходиться під охороною, що значно ускладнює будь-які будівельні роботи на її території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий збір зросте втричі – Верховна Рада схвалила законопроект про підвищення податків

Парламент схвалив за основу законопроект 11416-д про підвищення податків.

Затверджено Порядок передачі справ Окружного адміністративного суду міста Києва до інших судів – текст

Справи ліквідованого ОАС міста Києва їдуть в регіони, а відмова суду від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

Розмір прожиткового мінімуму та мінімальну зарплату можуть підвищити за підсумками І півріччя 2025 року – проект бюджету

Кабміну доручається розглянути питання щодо можливості підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати за підсумками виконання бюджету у першому півріччі 2025 року.

Опубліковано фінальну редакцію законопроекту про підвищення податків

Став відомий текст законопроекту 11416-д про підвищення податків, який Верховна Рада розгляне найближчим часом.

Замість погодженого у червні країнами G7 надання 50 млрд доларів США за рахунок заморожених активів рф у ЄС планують задіяти новий план – FT

ЄС може дати Україні до 40 млрд євро кредитів замість 50 млрд доларів, які G7 планували надати за рахунок заморожених активів рф – FT.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді