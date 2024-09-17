Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця обновила расписание международных поездов из-за наводнений в Европе

11:56, 17 сентября 2024
Укрзализныця адаптировала расписание поездов из-за затопленных европейских маршрутов.
Укрзализныця обновила расписание международных поездов из-за наводнений в Европе
Источник фото: MIGnews.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за продолжающихся наводнений в Европе компания «Укрзализныця» обновила расписание международных поездов по состоянию на утро 17 сентября. Об этом пишет пресс-служба компании.

Поезд по маршруту Вена - Киев - Вена сейчас курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт. Аналогично, рейс Вена - Чоп - Вена, обслуживаемый венгерскими вагонами класса Интерсити, также изменен на Будапешт - Чоп - Будапешт.

Рейс Прага - Перемышль - Прага восстановлен через объездной маршрут через станцию Петровице-у-Карвине, без заезда в Остраву. Маршрут Прага - Чоп - Прага продолжит курсировать с незначительным опозданием из-за объездов.

На участке между Захонью и Тужером для поездов 146 Чоп - Будапешт и 644 Дебрецен - Мукачево организован автобусный трансфер, который координируют венгерские специалисты.

Поезда, курсирующие между Украиной и Варшавой, Хелмом, Перемышлем, Кошице, Будапештом, Захонью и Кишиневом, ездят по расписанию.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер прожиточного минимума и минимальную зарплату могут повысить по итогам I полугодия 2025 года – проект бюджета

Кабмину поручается рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы по итогам выполнения бюджета в первом полугодии 2025 года.

Опубликована финальная редакция законопроекта о повышении налогов

Стал известен текст законопроекта 11416-д о повышении налогов, который Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время.

Вместо согласованного в июне странами G7 предоставления 50 млрд долларов США за счет замороженных активов рф в ЕС планируют задействовать новый план – FT

ЕС может дать Украине до 40 млрд евро кредитов вместо 50 млрд долларов, которые G7 планировали предоставить за счет замороженных активов РФ – FT.

Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка

По данным Нацбанка, инфляция на конец 2025 года будет составлять 6,6%, а в проекте бюджета – 9,5% – Даниил Гетманцев считает, что нужно устранить потенциальный конфликт.

В Верховной Раде планируют исправить ситуацию с понижением зарплаты у руководящих работников Пенсионного фонда

Для того, чтобы руководящие работники Пенсионного фонда не увольнялись, предлагают внести изменения в государственный бюджет на 2024 год.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді