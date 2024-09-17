Укрзализныця обновила расписание международных поездов из-за наводнений в Европе

Укрзализныця адаптировала расписание поездов из-за затопленных европейских маршрутов.

Источник фото: MIGnews.ua

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Из-за продолжающихся наводнений в Европе компания «Укрзализныця» обновила расписание международных поездов по состоянию на утро 17 сентября. Об этом пишет пресс-служба компании.

Поезд по маршруту Вена - Киев - Вена сейчас курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт. Аналогично, рейс Вена - Чоп - Вена, обслуживаемый венгерскими вагонами класса Интерсити, также изменен на Будапешт - Чоп - Будапешт.

Рейс Прага - Перемышль - Прага восстановлен через объездной маршрут через станцию Петровице-у-Карвине, без заезда в Остраву. Маршрут Прага - Чоп - Прага продолжит курсировать с незначительным опозданием из-за объездов.

На участке между Захонью и Тужером для поездов 146 Чоп - Будапешт и 644 Дебрецен - Мукачево организован автобусный трансфер, который координируют венгерские специалисты.

Поезда, курсирующие между Украиной и Варшавой, Хелмом, Перемышлем, Кошице, Будапештом, Захонью и Кишиневом, ездят по расписанию.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

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