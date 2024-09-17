Укрзализныця обновила расписание международных поездов из-за наводнений в Европе

Из-за продолжающихся наводнений в Европе компания «Укрзализныця» обновила расписание международных поездов по состоянию на утро 17 сентября. Об этом пишет пресс-служба компании.
Поезд по маршруту Вена - Киев - Вена сейчас курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт. Аналогично, рейс Вена - Чоп - Вена, обслуживаемый венгерскими вагонами класса Интерсити, также изменен на Будапешт - Чоп - Будапешт.
Рейс Прага - Перемышль - Прага восстановлен через объездной маршрут через станцию Петровице-у-Карвине, без заезда в Остраву. Маршрут Прага - Чоп - Прага продолжит курсировать с незначительным опозданием из-за объездов.
На участке между Захонью и Тужером для поездов 146 Чоп - Будапешт и 644 Дебрецен - Мукачево организован автобусный трансфер, который координируют венгерские специалисты.
Поезда, курсирующие между Украиной и Варшавой, Хелмом, Перемышлем, Кошице, Будапештом, Захонью и Кишиневом, ездят по расписанию.
Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.
В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.
Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.