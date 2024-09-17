У Києві ліквідували канал збуту зброї та вибухівки на 1,7 мільйона гривень

У зловмисників вилучено понад 16 тисяч патронів і гранат.

Поліція Києва перекрила канал нелегального продажу зброї та вибухівки, вилучивши «товару» на суму близько 1,7 мільйона гривень. Троє мешканців Київської області організували мережу з продажу автоматичної зброї, вибухівки та боєприпасів, які продавали у столиці під час особистих зустрічей, а сховували на території Київської області. Про це повідомила поліція Києва.

За словами начальника відділу Вадима Коломійця, зловмисники обрали стратегію конспірації, зберігаючи нелегальний арсенал у гаражах та домоволодіннях родичів. У результаті обшуків правоохоронці вилучили понад 16 тисяч патронів різного калібру, 132 гранатометні постріли, 69 гранат, 2 протитанкові міни, 4 реактивні протитанкові гранати, 2 автомати, 1 кулемет і 5 кг артилерійського пороху.

Вартість вилучених матеріалів на чорному ринку оцінюється у майже 1,7 мільйона гривень. Один з фігурантів вже отримав підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Іншим підозрюваним також планують вручити підозри.

Поліція продовжує розслідування, щоб з'ясувати походження вилучених предметів та виявити можливих спільників затриманих осіб.

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