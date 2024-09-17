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Исполняющий обязанности главы Фастовской МСЭК разоблачили на вымогательстве 10 тысяч долларов за установление мужчине 3-й группы инвалидности

13:44, 17 сентября 2024
Военнообязанного проинструктировали, как нужно себя вести и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой.
Исполняющий обязанности главы Фастовской МСЭК разоблачили на вымогательстве 10 тысяч долларов за установление мужчине 3-й группы инвалидности
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Исполняющей обязанности главы Фастовской межрайонной МСЭК сообщено о подозрении в требовании 10 тысяч долларов за установление 3-й группы инвалидности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как установило следствие, исполняющая обязанности главы МСЭК пообещала за 10 тысяч долларов помочь в установлении 50-летнему мужчине 3-й группы инвалидности. Однако на самом деле он по состоянию здоровья не имел права на группу инвалидности.

Так, по договоренности с главой МСЭК мужчину фиктивно оформили на стационар больницы, где ему предстояло проходить необходимые обследования.

В прокуратуре добавили, что военнообязанного мужчину проинструктировали, как нужно себя вести и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой.

При получении 10 тысяч долларов исполняющую обязанности главы Фастовской межрайонной МСЭК задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении.

Кроме того, Шевченковским районным судом города Киева относительно подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 757 тысяч гривен.

Следствием устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.

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