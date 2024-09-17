Исполняющий обязанности главы Фастовской МСЭК разоблачили на вымогательстве 10 тысяч долларов за установление мужчине 3-й группы инвалидности

Военнообязанного проинструктировали, как нужно себя вести и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой.

Исполняющей обязанности главы Фастовской межрайонной МСЭК сообщено о подозрении в требовании 10 тысяч долларов за установление 3-й группы инвалидности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как установило следствие, исполняющая обязанности главы МСЭК пообещала за 10 тысяч долларов помочь в установлении 50-летнему мужчине 3-й группы инвалидности. Однако на самом деле он по состоянию здоровья не имел права на группу инвалидности.

Так, по договоренности с главой МСЭК мужчину фиктивно оформили на стационар больницы, где ему предстояло проходить необходимые обследования.

В прокуратуре добавили, что военнообязанного мужчину проинструктировали, как нужно себя вести и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой.

При получении 10 тысяч долларов исполняющую обязанности главы Фастовской межрайонной МСЭК задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении.

Кроме того, Шевченковским районным судом города Киева относительно подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 757 тысяч гривен.

Следствием устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.