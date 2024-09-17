На обязательное тестирование английского в НАУ пожаловались в МОН

НАУ вводит тестирование английского языка, на что ОО «Красный Губер» обвиняет университет в нарушении прав студентов.

Источник фото: НАУ

Общественная организация «Красный Губер» обратилась в Министерство образования Украины по поводу введения обязательного тестирования знаний английского языка для студентов Национального авиационного университета (НАУ). Организация считает, что это нарушает права студентов.

Об этом стало известно из письма в МОН, опубликованного исполняющей обязанности ректора НАУ Ксенией Семеновой. В письме отмечается, что тестирование на знание английского языка является важным аспектом инженерного образования, международной мобильности, стажировок в престижных компаниях и приглашений западных профессоров.

«Инженерное образование невозможно без знания английского. Международная мобильность и стажировки в хороших компаниях невозможны без знания английского. Приглашение западных профессоров невозможно без знания студентами английского», - подчеркнула Семенова. Она пояснила, что разный уровень знания английского среди студентов после школы требует индивидуального подхода, и введение тестирования помогает выровнять уровень подготовки.

Семенова также отметила, что тестирование не предусматривает оценивания, а является частью нормальной практики во многих университетах. В то же время она признала, что не все студенты довольны нововведением, особенно те, кто поступил в университет только ради диплома.

Руководительница НАУ раскритиковала «Красный Губер», назвав их действия «вредными» и «маразмом, переходящим границы». Семенова также добавила, что ответ на письмо МОН будет сформулирован с помощью ChatGPT, заявив, что ее команде «больше нечем заняться».

Министерство образования Украины сейчас рассматривает запрос «Красного Губера» и ждет объяснений от НАУ относительно введенного тестирования.

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