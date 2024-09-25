В Офісі Президента не знають, коли Україна отримає 50 мільярдів доларів із заморожених активів рф

За словами заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, для виділення коштів не вистачає політичної волі.

Фото: Ірина Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що наразі незрозуміло, як Україна може отримати 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених російських активів.

За її словами, для виділення коштів не вистачає політичної волі.

«Ми навіть не маємо на сьогодні орієнтованого таймлайну, хоча нам в червні лідери «Великої сімки» обіцяли, що до кінця року Україна вже отримає частину з цих 50 мільярдів. На сьогодні ми не розуміємо ані організаційно, ані технічно, ані юридично, як це виглядатиме, через які інструменти нам буде ці 50 мільярдів надано, під які умови», - сказала Ірина Мудра на Міжнародній конференції «Make Russia Pay».

Також Україна не отримала коштів з 1,4 млрд за рахунок доходів від заморожених активів в ЄС. «Так, вони будуть використовуватися на потреби України, але Україна з цих коштів нічого не отримала», – підкреслила вона.

Заступниця керівника ОП наголосила, що Україна виставляє партнерам умови про те, що ці гроші мають бути доступні для відбудови і придбання зброї, вони не повинні бути альтернативної конфіскації і мають надаватися у вигляді гранту, а не кредиту.

«Є стурбованість стосовно юридичних підстав, економічні перестороги. І, врешті-решт, головний чинник, маючи досвід спілкування з ними протягом років, я переконалася, що на сьогодні це найбільша пересторога, яка заважає нам отримати ці 50 мільярдів - це політична воля. Тому що, коли вона є, то юридичні конструкції, запобіжники від фінансово-економічного шоку можуть бути відпрацьовані. І вони вже створені. От чого в нас сьогодні немає, це політичної волі», - додала вона.

Раніше повідомлялося, що гальмує домовленості між США та ЄС на кредит Україні на $50 млрд з російських активів.

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