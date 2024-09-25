Практика судів
  1. В Україні

В Офісі Президента не знають, коли Україна отримає 50 мільярдів доларів із заморожених активів рф

16:43, 25 вересня 2024
За словами заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, для виділення коштів не вистачає політичної волі.
В Офісі Президента не знають, коли Україна отримає 50 мільярдів доларів із заморожених активів рф
Фото: Ірина Мудра
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що наразі незрозуміло, як Україна може отримати 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених російських активів.

За її словами, для виділення коштів не вистачає політичної волі.

«Ми навіть не маємо на сьогодні орієнтованого таймлайну, хоча нам в червні лідери «Великої сімки» обіцяли, що до кінця року Україна вже отримає частину з цих 50 мільярдів. На сьогодні ми не розуміємо ані організаційно, ані технічно, ані юридично, як це виглядатиме, через які інструменти нам буде ці 50 мільярдів надано, під які умови», - сказала Ірина Мудра на Міжнародній конференції «Make Russia Pay».

Також Україна не отримала коштів з 1,4 млрд за рахунок доходів від заморожених активів в ЄС. «Так, вони будуть використовуватися на потреби України, але Україна з цих коштів нічого не отримала», – підкреслила вона.

Заступниця керівника ОП наголосила, що Україна виставляє партнерам умови про те, що ці гроші мають бути доступні для відбудови і придбання зброї, вони не повинні бути альтернативної конфіскації і мають надаватися у вигляді гранту, а не кредиту.

«Є стурбованість стосовно юридичних підстав, економічні перестороги. І, врешті-решт, головний чинник, маючи досвід спілкування з ними протягом років, я переконалася, що на сьогодні це найбільша пересторога, яка заважає нам отримати ці 50 мільярдів - це політична воля. Тому що, коли вона є, то юридичні конструкції, запобіжники від фінансово-економічного шоку можуть бути відпрацьовані. І вони вже створені. От чого в нас сьогодні немає, це політичної волі», - додала вона.

Раніше повідомлялося, що гальмує домовленості між США та ЄС на кредит Україні на $50 млрд з російських активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський заявив, що отримав повідомлення розвідки про підготовку удару рф по АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи

Якщо росія спричинить ядерну катастрофу на одній із наших атомних електростанцій, радіація не буде поважати державні кордони, і, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки, більшість у світі розуміє – що поставлено на карту – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.

Керівництво Нацагентства з питань державної служби отримало 227 тисяч грн зарплати за серпень, а Пенсійного фонду – 165 тисяч грн

Керівництво НАДС отримало у серпні 2024 року 227 тисяч грн, Нацкомісії з державного регулювання енергетики – 223 тисячі грн, Національної сервісної служби – 216 тисяч грн – дані Мінфіну.

Заява на відстрочку подається лише особисто, не електронною поштою і не через адвоката – Полтавський обласний ТЦК

В Полтавському обласному ТЦК нагадали, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, тому потрібно подати заяви особисто.

Волинський ТЦК після скандалу з доступом адвокатів вирішив створити місця для спілкування адвокатів та військовозобов’язаних

За аналогом з СІЗО у Волинському ОТЦК створять спеціальні місця для спілкування адвокатів та військовозобов’язаних.

Співробітники секретної служби США отримали повідомлення про підозрілу особу з далекоміром за 27 хвилин до стрілянини на мітингу Дональда Трампа – звіт Сенату

Розслідування Сенату виявило величезні помилки Секретної служби на мітингу Дональд Трампа, де його спробували вбити – проміжний звіт Сенату.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду