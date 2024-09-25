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На Львівщині судитимуть шахраїв, які наживались на ухилянтах – до схеми залучили також сина судді

16:53, 25 вересня 2024
Фігуранти спочатку взяли 15 000 доларів за виготовлення фальшивих документів, а потім фальшиві «працівники ТЦК» вимагали ще 20 000 доларів, щоб уникнути проблем із законом.
На Львівщині судитимуть шахраїв, які наживались на ухилянтах – до схеми залучили також сина судді
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування направило обвинувальні акти до суду щодо організатора та учасників злочинної групи, які обікрали чоловіків, що намагались незаконно потрапити до Європи. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Злочинну групу з 5 осіб викрили у Львівській області у квітні цього року.

«Двоє місцевих мешканців залучили до оборудки правоохоронця, військовослужбовця та сина судді з сусідньої області.

Фігуранти пообіцяли двом «клієнтам» внести їх, як волонтерів, до системи «Шлях», що дасть змогу законно перетнути кордон. Вартість цієї «послуги» вони оцінили у 15 тис. доларів США», - заявили у ДБР.

Насправді зловмисники підробили ці документи. Також, знаючи що «клієнти» планують перевезти через кордон великі суми готівки, вони вирішили нажитись на них ще раз. 28 березня під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки про нібито включення їх до системи «Шлях» і сказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону.

Водій, який не був обізнаний зі злочинними планами, мав довезти чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району. Там їх вже чекали інші спільники, перевдягнуті у форму працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Перевіривши документи, чоловікам повідомили, що їхні довідки підроблені. Зловмисники пригрозили, що викличуть слідчо-оперативну групу, яка доставить їх до військкомату, звідки відправлять у зону бойових дій. Фальшиві «працівники ТЦК» повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тис. доларів США», - додали у ДБР.

Після отримання цих грошей фігурантів затримали правоохоронці.

Організатора злочинної групи та його пособника обвинувачують у шахрайстві та вимаганні. Також у вимаганні обвинувачуються троє інших учасників групи.

Двоє з них визнали свою провину і зобов’язались перерахувати на потреби Збройних сил України по 100 тисяч гривень.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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