В Україні планують створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців

У кожного військовослужбовця буде унікальний ідентифікатор.

Окрім Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, в Україні пропонують створити ще один окремий реєстр – Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Відповідні зміни містить внесений 24 вересня до парламенту законопроект 12066. Законопроект розроблявся на базі Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки за участі Міноборони та Генштабу, зазначив співавтор проекту – народний депутат Олександр Федієнко.

Зокрема пропонується доповнити Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» нормами про створення Реєстру військовослужбовців.

Метою створення Реєстру військовослужбовців є:

створення єдиної бази даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту;

присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в єдиній інформаційній системі у сфері національної безпеки та оборони Міноборони, Державному вебпорталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей.

Об’єктами Реєстру військовослужбовців є дані про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту:

ПІБ, cтать, дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

статус військовослужбовця (на обліку, знятий з обліку);

унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця.

Для створення та ведення Реєстру військовослужбовців інформація отримується шляхом електронної інформаційної взаємодії Реєстру військовослужбовців з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Періодичність отримання такої інформації визначається в Порядку ведення Реєстру військовослужбовців.

Передача даних військовослужбовця Збройних Сил України та військовослужбовця Державної служби спеціального транспорту держателям (розпорядникам, адміністраторам) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів (в тому числі публічних) не здійснюється, крім передачі даних про унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця та його статус та лише з метою надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям, членам їх сімей, в тому числі із застосуванням Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

Створення Реєстру військовослужбовців здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Внесена до Реєстру військовослужбовців інформація є конфіденційною. Строк зберігання даних у Реєстрі становитиме 75 років.

Також пропонується доручити органам військового управління, з’єднанням, військовим частинам, вищим військовим навчальним закладам та військовим навчальним підрозділам закладів вищої освіти, установам та організаціям ЗСУ, органам управління Державної спеціальної служби транспорту, бригадам, полкам, окремим батальйонам, підрозділам охорони, органам забезпечення, навчальним центрам, закладам, підприємствам та установам, що входять до складу Держспецтрансслужби протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом подати дані про військовослужбовців, які знаходяться на обліку військовослужбовців, у наступному обсязі: прізвище, власне ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків до Міноборони у визначеному ним форматі.

Даний законопроект також передбачає, як писала «Судово-юридична газета», що результати ВЛК будуть вноситися до Реєстру «Оберіг» не вручну працівниками ТЦК, а шляхом автоматичного обміну даними.

Автор: Наталя Мамченко

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