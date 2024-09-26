В Украине планируют создать Единый государственный реестр военнослужащих

У каждого военнослужащего будет уникальный идентификатор.

Кроме Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в Украине предлагают создать еще один отдельный реестр – Единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующие изменения содержат внесенный 24 сентября в парламент законопроект 12066. Законопроект разрабатывался на базе Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности с участием Минобороны и Генштаба, отметил соавтор проекта – народный депутат Александр Федиенко.

В частности, предлагается дополнить Закон «О воинской обязанности и военной службе» нормами о создании Реестра военнослужащих.

Целью создания Реестра военнослужащих является:

создание единой базы данных о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и военнослужащих Государственной службы специального транспорта;

присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего и использования в единой информационной системе в сфере национальной безопасности и обороны Минобороны, Государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также предоставления публичных (электронных публичных) услуг, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим и членам их семей.

Объектами Реестра военнослужащих являются данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и военнослужащих Государственной службы специального транспорта:

ФИО, пол, дата рождения;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

статус военнослужащего (на учете, снят с учета);

уникальный электронный идентификатор военнослужащего.

Для создания и ведения Реестра военнослужащих информация получается путем электронного информационного взаимодействия Реестра военнослужащих с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Периодичность получения такой информации определяется в Порядке ведения Реестра военнослужащих.

Передача данных военнослужащего Вооруженных сил Украины и военнослужащего Государственной службы специального транспорта держателям (распорядителям, администраторам) информационно-коммуникационных систем, реестров (в том числе публичных) не осуществляется, кроме передачи данных об уникальном электронном идентификаторе военнослужащего и его статусе и только с целью предоставления публичных (электронные публичные) услуги, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим, членам их семей, в том числе с применением Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

Создание Реестра военнослужащих осуществляется за счет средств государственного бюджета и международной технической и/или возвратной или безвозвратной финансовой помощи международных организаций и других источников, не запрещенных законодательством.

Внесенная в Реестр военнослужащих информация конфиденциальна. Срок хранения данных в Реестре составит 75 лет.

Также предлагается поручить органам военного управления, соединениям, воинским частям, высшим военным учебным заведениям и военным учебным подразделениям высшего образования, учреждениям и организациям ВСУ, органам управления Государственной специальной службы транспорта, бригадам, полкам, отдельным батальонам, подразделениям охраны, органам обеспечения, учебным центрам, учреждениям, предприятиям и учреждениям, входящим в состав Госспецтрансслужбы в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этого закона предоставить данные о военнослужащих, находящихся на учете военнослужащих, в следующем объеме: фамилия, собственное имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Минобороны в определенном им формате.

Данный законопроект также предусматривает, как писала «Судебно-юридическая газета», что результаты ВЛК будут вноситься в Реестр «Оберег» не вручную работниками ТЦК, а путем автоматического обмена данными.

Автор: Наталя Мамченко

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