ТЦК приходит на металлургические заводы и мобилизует работников вместо поиска уклонян – президент Укрметаллургпрома

На некоторых металлургических заводах уже мобилизовано от 3500 до 10 000 рабочих.

Бизнес-ассоциации призвали Кабинет Министров Украины создать и одобрить целесообразный механизм экономического бронирования на фоне мобилизации работников. Об этом говорилось при обсуждении вопроса экономического бронирования на форуме «Украинский экспорт: окно открывается?», пишет «ЭП».

«ТЦК идет не искать тех, кто уклоняется, а приходит на рабочее предприятие, стоит на проходной и за полдня выполняет норму за 2-3 месяца», - отметил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

При том, что все предприятия объединения признаны критически-важными для экономики, на них мобилизовано в среднем 20% работников. Например, на заводе «АрселорМиттал» в Кривом Роге уже мобилизовано 3,5 тысячи рабочих, на предприятиях «Метинвеста» - около 10 тысяч рабочих, говорит Каленков.

«Наши предприятия создают много рабочих мест в других отраслях и других регионах присутствия. Одно рабочее место в нашей отрасли создает восемь в других отраслях», - отметил он.

В свою очередь первый заместитель генерального директора «Интерпайп» Денис Морозов заявил, что промышленная компания может забронировать лишь до 50% работников, что усложняет работу.

Предприниматели призвали правительство разработать такую модель бронирования, которая бы учитывала экономическую составляющую бизнеса, потому что она у всех разная.

«Любой подход, где учитывается заработная плата - это также спорное решение», - считает Александр Каленков.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что новые правила экономического бронирования будут предусматривать прозрачность с точки зрения того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек.

Также сообщалось, что экономическое бронирование заложили в законопроект о повышении налогов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что бронирование по экономическим критериям и так установленное постановлением Кабмина №76, при этом эти критерии трудно назвать прозрачными. В частности, отнесение предприятия к «важному для обеспечения потребностей населения» может осуществляться решениями разных органов власти, в том числе местных, а порядок такого «узкопрофильного» отнесения именно данными органами публично неизвестен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.