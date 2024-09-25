ТЦК приходить на металургійні заводи і мобілізує працівників замість пошуку ухилянтів – президент Укрметалургпрому

Наразі на деяких металургійних заводах вже мобілізовано від 3500 до 10 000 робітників.

Фото: ukrinform.com

Бізнес-асоціації закликали Кабінет міністрів України створити і схвалити доцільний механізм економічного бронювання на тлі мобілізації працівників. Про це йшлося під час обговорення питання економічного бронювання на форумі «Український експорт: вікно відчиняється?», пише «ЕП».

«ТЦК йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за пів дня виконує норму за 2-3 місяці», - сказав президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

За його словами, всі підприємства об'єднання визнані критично-важливими для економіки, на них мобілізовано в середньому 20% працівників. Наприклад, на заводі «АрселорМіттал» у Кривому Розі вже мобілізовано 3,5 тисячі робітників, на підприємствах «Метінвесту» - близько 10 тисяч робітників, каже Каленков.

«Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і інших регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім у інших галузях», - зазначив він.

У свою чергу перший заступник гендиректора «Інтерпайп» Денис Морозов заявив, що промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників, що ускладнює роботу.

Підприємці закликали уряд розробити таку модель бронювання, яка б враховувала економічну складову бізнесу, бо вона у всіх різна.

«Будь-який підхід, де враховується заробітна плата - це також спірне рішення», - вважає Олександр Каленков.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нові правила економічного бронювання передбачатимуть прозорість з точки зору того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює.

Також ми писали, що економічне бронювання заклали до законопроекту про підвищення податків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що бронювання за економічними критеріями і так вже встановлене постановою Кабміну №76, при цьому ці критерії важко назвати прозорими. Зокрема, віднесення підприємства до «важливого для забезпечення потреб населення» може здійснюватися рішеннями різних органів влади, у тому числі, місцевої, а порядок такого «вузькопрофільного» віднесення саме даними органами публічно невідомий.

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