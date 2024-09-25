Ілон Маск спростував чутки про роман з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні

Ілон Маск заявив, що між ним та Джорджею Мелоні немає роману.

Фото: EPA-EFE

Американський мільярдер Ілон Маск спростував чутки про те, що він нібито перебуває в романтичних відносинах з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.

«Я був там із мамою. У мене немає жодних романтичних відносин із прем'єр-міністром Мелоні», – написав він у соцмережі Х.

Таким чином, Маск прокоментував фотографію, на якій він і Мелоні посміхаються один одному на гала-вечері в рамках «тижня високого рівня» Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

23 вересня Ілон Маск вручив прем’єрці Італії премію Global Citizen Award від аналітичного центру Atlantic Council, на якій він охарактеризував її як «людину, яка всередині ще прекрасніша, ніж зовні», а також як «щиру, чесну та вдумливу».

Джорджія Мелоні відповіла похвалою «дорогоцінному генію» Маска. Потім вона виголосила промову на захист західних цінностей, наприкінці якої Маск, який сидів поруч із матір'ю, підвівся і зааплодував, пише Politico.

Раніше ми писали, що Верховний суд Бразилії розблокував активи компаній Ілона Маска.

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