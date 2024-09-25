Илон Маск опроверг слухи о романе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони

Илон Маск заявил, что между ним и Джорджей Мелони нет никакого романа.

Фото: EPA-EFE

Американский миллиардер Илон Маск опроверг распространившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы состоит в романтических отношениях с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

«Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони», – написал он в соцсети Х.

Таким образом Маск прокомментировал фотографию, на которой он и Мелони улыбаются друг другу на гала-ужине в рамках «недели высокого уровня» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

23 сентября Илон Маск вручил премьер-министру Италии премию Global Citizen Award от аналитического центра Atlantic Council, на которой он охарактеризовал ее как «человека, который внутри еще прекраснее, чем снаружи», а также как «искреннюю, честную и вдумчивую».

Джорджия Мелони ответила похвалой «драгоценному гению» Маска. Затем она произнесла речь в защиту западных ценностей, в конце которой Маск, сидевший рядом с матерью, встал и зааплодировал, пишет Politico.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии разблокировал активы компаний Илона Маска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.