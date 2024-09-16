Економічне бронювання заклали до законопроекту про підвищення податків

Законопроект про підвищення податків буде передбачати помісячну звітність ПДФО для цілей економічного бронювання.

У фінальній версії законопроекту 11416-д про підвищення податків закладаються норми про економічне бронювання. Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев.

А саме у законопроекті передбачається зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб для економічного бронювання. Тобто, запроваджується помісячна звітність ПДФО для цілей економічного бронювання.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищувати податки будуть «заднім числом» – з 1 жовтня.

Загалом фінальна версія передбачатиме підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати.

Також законопроект 11416-д передбачатиме встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%; встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%; вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС.

Уряду доручать розробити законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Очікувані надходження від підвищення податків складають 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн в 2025 році.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нові правила економічного бронювання передбачатимуть прозорість з точки зору того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює.

Автор: Наталя Мамченко

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