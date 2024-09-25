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Результаты ВЛК будут вноситься в Реестр «Оберег» не вручную работниками ТЦК, а путем автоматического обмена данными

17:00, 25 сентября 2024
Цель – оцифровать и ускорить процесс передачи результатов медосмотра на степень пригодности в ТЦК – Александр Федиенко объяснил детали законопроекта.
Результаты ВЛК будут вноситься в Реестр «Оберег» не вручную работниками ТЦК, а путем автоматического обмена данными
Фото: Александр Федиенко \ facebook
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в статью 24-3 Закона «Основы законодательства Украины о здравоохранении», которая предусматривает, что во время информационного взаимодействия доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, будет добавлено специальное исключение.

Оно будет состоять в том, что доступ к медицинской информации относительно пациента будет разрешен «с целью получения информации Министерством обороны Украины о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинской обязанности для внесения в Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны».

Таким образом, электронная система здравоохранения (ЭСОЗ) начнет автоматически «делиться» данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Соответствующие изменения предусматривает законопроект 12066, который 24 сентября зарегистрировали в Верховной Раде депутаты во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

В свою очередь, Александр Федиенко пояснил, что информация после ВЛК и так предусматривается в настоящее время в системе «Оберег».

«В соответствии с действующей редакцией статьи 8 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» сведения о результатах прохождения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) являются частью служебной информации реестра.

Постановление КМУ от 16 мая 2024 г. № 560 «Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период», приказ Минобороны 14.08.2008 № 402 содержат процедуры получения данных из ЭСОЗ и других источников» - подчеркнул он.

По словам соавтора законопроекта 12066, норма, предложенная новым проектом закона, лишь уточняет, что данные о выводе будут переданы из системы ЭСОЗ в систему «Оберег» сразу, а не в течение суток.

Так, схема, действующая в настоящее время, следующая.

Документально оформленные результаты прохождения резервистом или военнообязанным медицинского осмотра военно-врачебной комиссии доставляются в районный (городской) ТЦК не позднее чем на следующий день после вынесения решения (постановления) о пригодности резервиста, или военнообязанного в военную службу.

«После этого решения о пригодности – внимание – руками вносится в «Оберег» представителями ТЦК.

Цель этого уточнения в проекте закона – оцифровать этот процесс, который и так сейчас происходит, но на бумаге», - подчеркнул Федиенко.

Также он добавил, что «статья 32 Конституции устанавливает отступления для обработки конфиденциальной информации о лице без согласия – на основании закона в целях национальной безопасности. Эта норма нами исполнена».

По словам депутата, законопроект разработан на базе комитета, но с учетом предложений Минобороны, Генштаба ВСУ, СБУ, ГУР и Сухопутных войск ВСУ.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вноситься в Реестра «Оберег» с 16 лет – без ВЛК.

Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Отсюда возникает вопрос – из какого реестра будут собирать данные для внесения в Реестр «Оберег», если молодой человек до 25 лет не проходил ВЛК и о степени его годности ничего неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко 

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