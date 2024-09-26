У Реєстрі зниклих безвісти – близько 55 тисяч людей, більшість – військовослужбовці, – МВС

Правоохоронці зібрали 751 ДНК-профіль, – МВС.

Джерело фото: ArmyInform

Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, містить дані про 55 тисяч людей, повідомив заступник глави МВС України Леонід Тимченко в коментарі Укрінформу.

За його словами, більшість осіб у цьому реєстрі — військовослужбовці. Він підкреслив, що цифра є динамічною.

«На сьогодні реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них – це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти», – розповів заступник міністра.

Тимченко зазначив, що під час збору біологічного матеріалу у родичів зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль. Зокрема, 107 родин змогли знайти своїх рідних серед невпізнаних тіл.

Збір ДНК проводився в Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Іспанії, Італії та Туреччині, а також планується організувати у Швейцарії.

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