Четыре страны подают иск в Международный суд против Талибана из-за дискриминации женщин

Международный суд ООН рассмотрит иск против Талибана из-за нарушения прав женщин.

Источник фото: Reuters

Канада, Австралия, Германия и Нидерланды инициируют иск в Международный суд ООН против движения «Талибан» из-за системной дискриминации женщин в Афганистане. Об этом сообщает The Guardian.

Этот иск станет первым случаем, когда Международный суд ООН в Гааге будет рассматривать межгосударственный спор, связанный с гендерной дискриминацией. Иск будет подан в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую Афганистан ратифицировал в 2003 году, еще до возвращения «Талибана» к власти.

Афганистану будет предоставлено шесть месяцев для ответа на иск, после чего Международный суд ООН проведет слушания и, вероятно, предложит временные меры. Страны-инициаторы иска открыты к переговорам с «Талибаном» для прекращения дискриминации женщин, однако, если результаты не будут положительными, судебные разбирательства будут продолжаться.

Даже в случае отказа «Талибана» признать полномочия суда, его решение может повлиять на другие государства, стремящиеся нормализовать дипломатические отношения с талибами. В то же время существуют опасения, что во время переговоров ООН с «Талибаном» вопрос прав женщин может быть исключен из повестки дня, чтобы обеспечить участие талибов в диалоге.

Напомним, что «Талибан» недавно запретил афганским женщинам посещать популярный национальный парк, а также принял новые правила, согласно которым женщины обязаны покрывать свое тело в общественных местах, включая лицо, чтобы «не соблазнять себя и других».

Ранее мы писали, что суд Франции признал, что все афганские женщины имеют право на статус беженца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.