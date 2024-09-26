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Четыре страны подают иск в Международный суд против Талибана из-за дискриминации женщин

21:57, 26 сентября 2024
Международный суд ООН рассмотрит иск против Талибана из-за нарушения прав женщин.
Четыре страны подают иск в Международный суд против Талибана из-за дискриминации женщин
Источник фото: Reuters
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Канада, Австралия, Германия и Нидерланды инициируют иск в Международный суд ООН против движения «Талибан» из-за системной дискриминации женщин в Афганистане. Об этом сообщает The Guardian.

Этот иск станет первым случаем, когда Международный суд ООН в Гааге будет рассматривать межгосударственный спор, связанный с гендерной дискриминацией. Иск будет подан в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую Афганистан ратифицировал в 2003 году, еще до возвращения «Талибана» к власти.

Афганистану будет предоставлено шесть месяцев для ответа на иск, после чего Международный суд ООН проведет слушания и, вероятно, предложит временные меры. Страны-инициаторы иска открыты к переговорам с «Талибаном» для прекращения дискриминации женщин, однако, если результаты не будут положительными, судебные разбирательства будут продолжаться.

Даже в случае отказа «Талибана» признать полномочия суда, его решение может повлиять на другие государства, стремящиеся нормализовать дипломатические отношения с талибами. В то же время существуют опасения, что во время переговоров ООН с «Талибаном» вопрос прав женщин может быть исключен из повестки дня, чтобы обеспечить участие талибов в диалоге.

Напомним, что «Талибан» недавно запретил афганским женщинам посещать популярный национальный парк, а также принял новые правила, согласно которым женщины обязаны покрывать свое тело в общественных местах, включая лицо, чтобы «не соблазнять себя и других».

Ранее мы писали, что суд Франции признал, что все афганские женщины имеют право на статус беженца.

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