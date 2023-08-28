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Таліби заборонили афганським жінкам відвідувати популярний національний парк

11:31, 28 серпня 2023
Талібан заборонив жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір у центральній провінції Баміян.
Таліби заборонили афганським жінкам відвідувати популярний національний парк
Фото з відкритих джерел
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У Афганістані ісламістський рух «Талібан» заборонив жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір у центральній провінції Баміян. Про це повідомляє France 24.

За словами очільника Міністерства чеснот і пороків Мохаммада Халеда Ханафі, жінки не одягали хіджаб у парку.

Також вони неправильно носили інші мусульманські головні убори. Тепер вхід до пам’ятки обмежать сили безпеки.

Новина з’явилася після того, як міністр відвідав провінцію та повідомив посадовцям і священнослужителям про порушення правил жінками.

Парк Банд-е-Амір – одна з визначних туристичних пам’яток країни. Вона стала першим національним парком Афганістану в 2009 році. Місце було популярне поміж сімей.

Міжнародні організації також встигли відреагувати на нововведення.

«Не задовольняючись тим, що позбавляють дівчат і жінок освіти, роботи та вільного пересування, таліби також хочуть забрати у них парки та спорт, а тепер навіть природу, як ми бачимо з останньої заборони жінкам відвідувати Банд-е-Амір», – заявила Хізер Барр, заступник директора з прав жінок Human Rights Watch.

З початку захоплення влади таліби вже заборонили відвідувати жінкам громадські місця – зокрема парки.

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