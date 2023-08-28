Талибы запретили афганским женщинам посещать популярный национальный парк

Талибан запретил женщинам посещать национальный парк Банд-э-Амир в центральной провинции Бамиан.

Фото из открытых источников

В Афганистане исламистское движение «Талибан» запретило женщинам посещать национальный парк Банд-э-Амир в центральной провинции Бамиан. Об этом сообщает France 24.

По словам главы Министерства добродетелей и пороков Мохаммада Халеда Ханафи, женщины не одевали хиджаб в парке.

Также они неправильно носили другие мусульманские головные уборы. Теперь вход в памятник ограничат силы безопасности.

Новость появилась после того, как министр посетил провинцию и сообщил чиновникам и священнослужителям о нарушении правил женщинами.

Парк Банд-э-Амир – одна из достопримечательностей страны. Она стала первым национальным парком Афганистана в 2009 году. Место было популярно среди семей.

Международные организации также успели отреагировать на нововведения.

«Не довольствуясь тем, что лишают девушек и женщин образования, работы и свободного передвижения, талибы также хотят забрать у них парки и спорт, а теперь даже природу, как мы видим из последнего запрета женщинам посещать Банд-э-Амир», – заявила Хизер Барр, заместитель директора по правам женщин Human Rights Watch.

С начала захвата власти талибы уже запретили посещать женщинам общественные места – в том числе парки.

Ранее мы писали, что во Франции запретили носить мусульманские платья-абая в школах.

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