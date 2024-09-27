Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским: рф не победит в этой войне, победит Украина

Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что США и дальше будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу.

Фото: president.gov.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что россия не будет победителем в войне, победит Украина. Об этом он сказал во время встречи в Белом доме.

«Позвольте мне четко заявить. россия не победит в этой войне. россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу», – сказал Байден.

По словам американского лидера, США «смотрят вперед», чтобы помочь Украине добиться успеха в долгосрочной перспективе.

Джо Байден также напомнил, что ранее этим летом был запущен Ukraine Compact, в котором принимают участие более 20 стран, приверженных долгосрочной безопасности Украины, а вместе с более чем 30 странами и ЕС США выпустили совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

«Этими действиями мы даем понять, что поддерживаем Украину сейчас и в будущем», – добавил он.

Ранее сообщалось, что США выделяют военную помощь Украине на сумму почти 8 млрд долларов.

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