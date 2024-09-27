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Камала Гарріс на зустрічі із Володимиром Зеленським: Я працюватиму над тим, щоб Україна перемогла

08:30, 27 вересня 2024
Камала Гарріс заявила, що продовжить підтримувати Україну.
Камала Гарріс на зустрічі із Володимиром Зеленським: Я працюватиму над тим, щоб Україна перемогла
Фото: president.gov.ua
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Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що продовжить підтримувати Україну. Про це вона сказала під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

 «Я пишаюся тим, що підтримую Україну, я продовжу підтримувати Україну і буду працювати над тим, щоб Україна перемогла в цій війні. Щоб бути в безпеці, захищеності та процвітанні, США повинні продовжувати виконувати свою давню роль світового лідера», - сказала вона.

Камала Гарріс додала, що Сполучені Штати мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності та протистояти агресорам.

«І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила і норми. Кожен із цих принципів поставлено на карту в Україні», - сказала вона і зазначила, що саме тому боротьба України важлива для народу Америки.

За її словами, США підтримують Україну «не з благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах».

Раніше Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що США й надалі буде продовжувати підтримувати Україну на кожному кроці.

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Камала Гарріс

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