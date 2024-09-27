Камала Харрис на встрече с Владимиром Зеленским: Я буду работать над тем, чтобы Украина победила

Камала Харрис заявила, что продолжит поддерживать Украину.

Фото: president.gov.ua

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что продолжит поддерживать Украину. Об этом она сказала во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я горжусь тем, что поддерживаю Украину, я продолжу поддерживать Украину и буду работать над тем, чтобы Украина победила в этой войне. Чтобы быть в безопасности, защищенности и процветании США должны продолжать выполнять свою давнюю роль мирового лидера», - сказала она.

Камала Харрис добавила, что Соединенные Штаты должны поддерживать своих союзников и партнеров, защищать демократические ценности и противостоять агрессорам.

«И мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине», - сказала она, отметив, что именно поэтому борьба Украины важна для народа Америки.

По ее словам, США поддерживают Украину «не по благотворительности, а потому, что это в наших стратегических интересах».

Ранее Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что США и дальше будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу.

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