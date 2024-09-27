Камала Гарріс заявила, що путін може націлитись на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО

За словами Камали Гарріс, інші потенційні агресори, по всьому світу, дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс припустила, що російський диктатор володимир путін може націлитись на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО.

«Історія показала, що якщо ми дозволимо таким як путін безкарно захоплювати чужі території, вони будуть продовжувати, і путін може націлюватися на Польщу, на країни Балтії та інших союзників НАТО», — сказала вона під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Вона зазначила що інші потенційні агресори, по всьому світу, дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні.

«Якщо Путіну дозволять перемогти, вони будуть натхненні», - заявила Камала Гарріс.

Також вона додала, що «путін почав цю війну і він може закінчити її завтра ж, якщо він просто виведе свої війська з суверенної території України. Він продемонстрував, що не має наміру цього робити. Замість цього, він продовжує бити по цивільних об'єктах, тероризуючи народ України».

«Агресія путіна – це не лише атака на народ України. Це також атака на фундаментальні поняття, такі як суверенітет і територіальна цілісність», – додала вона.

Раніше Камала Гарріс на зустрічі із Володимиром Зеленським заявила, що працюватиме над тим, щоб Україна перемогла.

Крім того, Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що США й надалі буде продовжувати підтримувати Україну на кожному кроці.

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