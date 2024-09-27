Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть ще одну зустріч — обговорять план перемоги

У Білому домі заявили, що Джо Байден сповнений рішучості надати Україні підтримку, необхідну для перемоги.

Президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський проведуть ще одну зустріч у жовтні. Під час зустрічі вони обговорять план перемоги у війні проти рф, передає офіційний сайт Білого дому.

У повідомленні сказано, що 12 жовтня Байден проведе у Німеччині засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів. Під час зустрічі лідери розглянуть прогрес у цих консультаціях та скоординують з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.

«Президент Байден сповнений рішучості надати Україні підтримку, необхідну для перемоги», - йдеться у повідомленні.

Раніше Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що США й надалі буде продовжувати підтримувати Україну на кожному кроці.

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