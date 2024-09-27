Дехто в США хоче змусити Україну віддати свої території росії, — Камала Гарріс

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що пропозиції окремих американських політиків змусити Україну віддати окуповані росією території в обмін на мир, є неприйнятними. Про це вона сказала під час прес-конференції у Білому домі.
Вона наголосила, що «жодні питання стосовно цієї війни не можуть вирішуватися без України».
Натомість, за словами Гарріс, деякі люди у США намагаються примусити Україну віддати значні території та «є вимога, щоб Україна полишила свої безпекові зв'язки з іншими країнами».
«Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій путіна. Але це не пропозиції миру - це пропозиції капітуляції. Це є небезпечно та неприйнятно», - зазначила Гарріс.
Раніше Камала Гарріс на зустрічі із Володимиром Зеленським заявила, що працюватиме над тим, щоб Україна перемогла.
Крім того, Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що США й надалі буде продовжувати підтримувати Україну на кожному кроці.
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