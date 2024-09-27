Джо Байден и Владимир Зеленский проведут еще одну встречу — обсудят план победы

В Белом доме заявили, что Джо Байден полон решимости оказать Украине поддержку, необходимую для победы.

Президенты США Джо Байден и Владимир Зеленский проведут еще одну встречу в октябре. В ходе встречи они обсудят план победы в войне против россии, передает официальный сайт Белого дома.

В сообщении говорится, что 12 октября Байден проведет в Германии заседание Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров. В ходе встречи лидеры рассмотрят прогресс в этих консультациях и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь для Украины.

«Президент Байден полон решимости оказать Украине поддержку, необходимую для победы», - говорится в сообщении.

Ранее Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что США и дальше будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу.

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