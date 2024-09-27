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Камала Харрис заявила, что путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО

09:15, 27 сентября 2024
По словам Камалы Харрис, другие потенциальные агрессоры по всему миру очень внимательно наблюдают за происходящим в Украине.
Камала Харрис заявила, что путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис предположила, что российский диктатор владимир путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО.

«История показала, что если мы позволим таким как путин безнаказанно захватывать чужие территории, они будут продолжать, и путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО», — сказала она во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она отметила, что другие потенциальные агрессоры, по всему миру, очень внимательно наблюдают за происходящим в Украине.

«Если путину позволят победить, они будут вдохновлены», - заявила Камала Харрис.

Также она добавила, что «путин начал эту войну и он может закончить ее завтра же, если он просто выведет свои войска с суверенной территории Украины. Он продемонстрировал, что не намерен этого делать. Вместо этого он продолжает бить по гражданским объектам, терроризируя народ Украины».

«Агрессия путина – это не только атака на народ Украины. Это тоже атака на фундаментальные понятия, такие как суверенитет и территориальная целостность», – добавила она.

Ранее Камала Харрис на встрече с Владимиром Зеленским завила, что будет работать над тем, чтобы Украина победила.

Добавим, Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что США и дальше будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу.

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Камала Харрис

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