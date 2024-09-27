Дональд Трамп заявил, что 27 сентября встретится с Владимиром Зеленским

По словам Дональда Трампа, инициатива по встрече была от Президента Украины, и он на нее согласился.

Фото: bbc.co.uk

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что 27 сентября проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

По словам Трампа, встреча состоится в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. Она планируется на 9:45 по местному времени (16:45 – по Киеву).

Перед этим Дональд Трамп в соцсети Truth Social обнародовал письмо, в котором Президент Украины Владимир Зеленский просил о встрече с ним.

При этом он не сопроводил письмо никаким комментарием.

«Все мы в Украине хотим закончить эту войну справедливым миром. И мы знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Вот почему мы должны стремиться понять друг друга и оставаться в тесном контакте.

Несколько дней назад мы попросили о встрече с вами, и я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно, из первых уст.

Вы знаете, что я всегда с большим уважением отношусь ко всему, что с вами связано, и так оно и должно быть. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, и это было бы хорошим временем для встречи.

Дайте мне знать, если вы будете в городе в это время – я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась, как часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь нам закончить эту войну справедливым путем», – говорится в письме.

Сообщение было передано Трампу через Дениса Сиеника, заместителя руководителя миссии посольства Украины в США.

Ранее Камала Харрис на встрече с Владимиром Зеленским завила, что будет работать над тем, чтобы Украина победила.

Добавим, Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что США и дальше будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу.

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